Emre Bol: Comolli tek kelimeyle bozguncu
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, Fenerbahçe'deki gelişmeleri değerlendirdi. Bol, "Comolli tek kelimeyle bozguncu. Herkese üsten bakan antipatik bir adam." ifadelerini kullandı.
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