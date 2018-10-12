Euroleague (Eurolig) maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Euroleague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

    Euroleague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

    Eurolegue maçları ile basketbolda Avrupa heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz , ve Euroleague'de sahneye çıkıyor. Peki, EuroLeague maçları ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? Detaylar fotomac.com.tr'de!

    EuroLeague maçları için beklenen gün geldi. , ve 'in ülkemizi temsil edeceği EuroLeague'de, ilk maçlar bugün oynanacak. 'nin ilk hafta konuğu Gran Canaria takımı olurken, Bayern Münih, ise ile karşılaşacak. Peki, EuroLeague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

    EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?

    Üç temsilcimizin mücadele edeceği EuroLeague maçları bugün başlayacak. Mücadeleler, Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte, temsilcilerimizin ilk hafta maç programı;

    Perşembe saat 21.30 Bayern Münih-Anadolu Efes
    Perşembe saat 22.00 -Darüşşafaka Tekfen
    12 Ekim Cuma saat 20.45 Fenerbahçe-Gran Canaria

    1. 11.10.2018 10:16
    2. Güncelleme: 12.10.2018 01:42
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