Euroleague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Eurolegue maçları ile basketbolda Avrupa heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen Euroleague'de sahneye çıkıyor. Peki, EuroLeague maçları ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? Detaylar fotomac.com.tr'de!
EuroLeague maçları için beklenen gün geldi. Fenerbahçe, Darüşşafaka Tekfen ve Anadolu Efes'in ülkemizi temsil edeceği EuroLeague'de, ilk maçlar bugün oynanacak. Fenerbahçe'nin ilk hafta konuğu Gran Canaria takımı olurken, Anadolu Efes Bayern Münih, Darüşşafaka Tekfen ise Real Madrid ile karşılaşacak. Peki, EuroLeague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Üç temsilcimizin mücadele edeceği EuroLeague maçları bugün başlayacak. Mücadeleler, Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte, temsilcilerimizin ilk hafta maç programı;
11 Ekim Perşembe saat 21.30 Bayern Münih-Anadolu Efes
11 Ekim Perşembe saat 22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Tekfen
12 Ekim Cuma saat 20.45 Fenerbahçe-Gran Canaria
- 11.10.2018 10:16
- Güncelleme: 12.10.2018 01:42
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
Euroleague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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