Fenerbahçe-Spartak Trnava biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    - biletleri satışa çıkıyor

    Fenerbahçe-Spartak Trnava biletleri satışa çıkıyor

    ’nin Avrupa Ligi’nde ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.

    ile arasında 4 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.55'de başlayacak Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçının biletleri yarın satışa çıkacak. Yarın satışa çıkan biletleri , kongre ve temsilci üyeleri satın alabilecek. Genel satışlar ise 2 Eylül Salı günü başlayacak.
    1. 29.9.2018 14:31
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