Phillip Cocu ideal 11'ini buldu
Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş derbisiyle ideal kadrosunu buldu.
enerbahçe'de 6 haftadır devam eden kadro istikrarsızlığı, Beşiktaş maçıyla bitmiş gibi gözüküyor. Teknik direktör Phillip Cocu, maç sonu "Kafamda bir 11 var ve yüzde 90-95 belli. Bu 11'i artık fazla bozmayacağım" diyerek sabit kadro sinyali vermişti.
MAKSİMUM İKİ DEĞİŞİKLİK
Cocu'nun sezonun genelinde artık Beşiktaş maçı 11'iyle devam edeceği öğrenildi. Mevcut kadroda en fazla 2 değişiklik olabilir. Çaykur Rize deplasmanında sakatlığı geçerse Skrtel, Reyes'in yerinedahil olacak. Sol açıkta ise Aatif ile Eljif arasında bir tercih yapılacak.
İKİSİ DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Fenerbahçe, saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Beşiktaş ise saha olayları, merdiven boşlukları, çirkin ve kötü tezahürat gerekçelerinden sevk aldı.
- 26.9.2018 08:12
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
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