Phillip Cocu ideal 11'ini buldu
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    ideal 11'ini buldu

    Phillip Cocu ideal 11'ini buldu

    teknik direktörü , derbisiyle ideal kadrosunu buldu.

    enerbahçe'de 6 haftadır devam eden kadro istikrarsızlığı, maçıyla bitmiş gibi gözüküyor. , maç sonu "Kafamda bir 11 var ve yüzde 90-95 belli. Bu 11'i artık fazla bozmayacağım" diyerek sabit kadro sinyali vermişti.

    MAKSİMUM İKİ DEĞİŞİKLİK

    Cocu'nun sezonun genelinde artık Beşiktaş maçı 11'iyle devam edeceği öğrenildi. Mevcut kadroda en fazla 2 değişiklik olabilir. deplasmanında sakatlığı geçerse Skrtel, Reyes'in yerinedahil olacak. Sol açıkta ise Aatif ile Eljif arasında bir tercih yapılacak.

    İKİSİ DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

    , saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 'ye sevk edildi. Beşiktaş ise saha olayları, merdiven boşlukları, çirkin ve kötü tezahürat gerekçelerinden sevk aldı.

    1. 26.9.2018 08:12
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