Derbiden önce Hasan Ali'ye dua
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine damga vuran Hasan Ali Kaldırım'ın performansının ardındaki sırrı belli oldu.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Mahirel'in, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde soyunma odasına giderek Hasan Ali Kaldırım'ın forması önünde dua ettiği anın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe taraftarları, "Hasan Ali'yi Marcelo'ya çeviren adam", "Bu adamı bulup bütün kulübü baştan aşağıya okumak lazım" yorumları yaptı.
Binlerce beğeni alan fotoğrafla ilgili konuşan Mahirel, "Fenerbahçe'nin kendisi için vazgeçilmez bir aşk olduğunu" söyledi.
Maç öncesinde soyunma odasına gittiğini anlatan Mahirel, "Hasan Ali'nin son haftalardaki performansına istinaden bir dua okudum. Takımın üzerinde bir uğursuzluk var. Hasan da Marcelo gibi oynadı" dedi.
Hasan Ali Kaldırım, derbide gösterdiği performansla göz doldurmuştu.
- 26.9.2018 17:03
- Güncelleme: 26.9.2018 17:11
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Toplam 1
Yorum
HİÇBİR ŞEY OLMAZ ARTIK TERİMİ SİSTEMİ OLMADIGINDAN RONALDODA GELSE PARA ETMEZ TAKIM PRES YAPAMIYOR SERDAR DEFANS OYUNCUSU HEP İLERDE HER OYNADIGI MACTA GOL YİYORUZ
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 12
Yorum
umut pektemek başakşehirde huzurluydu yedek girsede katkısı oluyordu larin kim deneyim lazım ona bakınca pektemeke çok haksızlık yapılıyor
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 12
Yorum
eray pektemek çalışmıyor dedi şenol hoca takıma giremeyeceğini biliyor neden çalışsın adam akıllı konuşun alın takıma zor bir şey mi larinden dah
Derbiden önce Hasan Ali'ye dua haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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