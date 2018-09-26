Hasan Ali Kaldırım'ın derbideki performansının sırrı ortaya çıktı!
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Derbiden önce Hasan Ali'ye dua

    Derbiden önce Hasan Ali'ye dua

    - derbisine damga vuran 'ın performansının ardındaki sırrı belli oldu.

    Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Mahirel'in, - derbisi öncesinde soyunma odasına giderek 'ın forması önünde dua ettiği anın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

    taraftarları, "Hasan Ali'yi Marcelo'ya çeviren adam", "Bu adamı bulup bütün kulübü baştan aşağıya okumak lazım" yorumları yaptı.
    Binlerce beğeni alan fotoğrafla ilgili konuşan Mahirel, "Fenerbahçe'nin kendisi için vazgeçilmez bir aşk olduğunu" söyledi.


    Maç öncesinde soyunma odasına gittiğini anlatan Mahirel, "Hasan Ali'nin son haftalardaki performansına istinaden bir dua okudum. Takımın üzerinde bir uğursuzluk var. Hasan da Marcelo gibi oynadı" dedi.

    Hasan Ali Kaldırım, derbide gösterdiği performansla göz doldurmuştu.

    1. 26.9.2018 17:03
    2. Güncelleme: 26.9.2018 17:11
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