Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi? - Galeri - Fotomaç
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?

    Kameralara yansımayan bölümde Hasan Ali Kaldırım golden 1 dakika önce yedek kulübesinde oturan Volkan Demirel'in yanına gidip bir şeyler söyledi.
    26 Eylül 2018 Çarşamba, 09:51:53 Güncelleme: 09:52:16
    Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?
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    Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?

    Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?
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    • 6
    Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?

    Andre Ayew'in golünden önce saha içinde hararetli bir konuşma yaşandı.

    Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?
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    • 6
    Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?

    Kameralara yansımayan bölümde Hasan Ali Kaldırım golden 1 dakika önce yedek kulübesinde oturan Volkan Demirel'in yanına gidip bir şeyler söyledi.

    Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?
    • 4
    • 6
    Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?

    Kaptan da Hasan Ali'nin söylediklerini teknik direktör Cocu'ya iletirken hemen ardından Hasan Ali'nin ortasında Andre Ayew'in kafa golü geldi.

    (VATAN)

    Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?
    • 5
    • 6
    Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?
    Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?
    • 6
    • 6
    Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?
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