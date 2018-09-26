Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi? - Galeri - Fotomaç
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Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?
Kameralara yansımayan bölümde Hasan Ali Kaldırım golden 1 dakika önce yedek kulübesinde oturan Volkan Demirel'in yanına gidip bir şeyler söyledi.
26 Eylül 2018 Çarşamba, 09:51:53
Güncelleme: 09:52:16
Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra ilginç bir görüntü ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?
Andre Ayew'in golünden önce saha içinde hararetli bir konuşma yaşandı.
Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?
Kameralara yansımayan bölümde Hasan Ali Kaldırım golden 1 dakika önce yedek kulübesinde oturan Volkan Demirel'in yanına gidip bir şeyler söyledi.
Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?
Kaptan da Hasan Ali'nin söylediklerini teknik direktör Cocu'ya iletirken hemen ardından Hasan Ali'nin ortasında Andre Ayew'in kafa golü geldi.
(VATAN)
Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?
Golden 1 dakika önce Hasan Ali Kaldırım ne söyledi?