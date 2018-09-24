İşte Dilmen'in o açıklamaları:



"YETKİLİ OLSAM..."

"Yetkili olsam futbolu katlettiniz diye Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 1 puan vermem. İnsanların hayatlarından 1.5 saat çaldınız… Tabii ironi yapıyorum burada. Üniversite sınavlarına hazırlanan kardeşlerimiz Fenerbahçe stadına gidebilir. Bu oyun sonrası bağıran kalmadığı için tek ses yok statta."

"VAR'A HİÇ BAŞVURULMADI…"

"Bu iki takım 11 raund hiçbir şey yapmadılar. Jailson son yarım saat yürüyor. Beşiktaş'a bakıyorum, şu maç bitse de gitsek. Fenerbahçe'de 11 raund oynamış ve maçın bitmesini bekliyor. Toplam 4 dakika uzatma verildi. Hakem de temiz gidiyor. VAR'a hiç başvurulmadı."

"ÇOK TUHAF ŞEYLER OLDU BUGÜN"

"Fenerbahçe kötünün iyisiyken 1-0 geriye düştü. Beşiktaş kötünün iyisiyken 1-0 öne geçti. Çok tuhaf şeyler oldu bugün. Abdullah Avcı ve Terim'in mutlu olduğu bir hafta. Kalite anlamında çok düşük bir maç oldu, seyircileri bile susturdular. Canlı bir oyun olmadı. Futbol adına üzücü bir maç." Yurt dışından biri gelse ve bu maçı izlese; 'Türkiye'nin en büyük takımları bunlar mı?' der. Bu kadar berbat oynadılar. Uyuştum. Benim bile tempom düştü."

"REZALET FUTBOL"

"Her iki takımın oyuncularının hep beraber çıkıp, bütün seyircilerden, izleyenlerden özür dilemeliler. Rezalet futbol. Sakatlıktan çıkan Hasan Ali takımın en iyi oyuncusu. İlk yarı gördüğüm en kötü Beşiktaş'ı yakaladı. 2 buçuk 3 pozisyon vardı. Kötünün iyisi Fenerbahçe gol yedi. İkinci yarı başladı. Sanki Fenerbahçe öndeymiş gibi oyun oynanıyor. 'O sırada Cocu ben gideceğim galiba diyor. Elif Elmas'ı bir alıyor oyuna. Sonrasında ise çağ dışı bir oyun oynanıyor. Orta saha bomboş… Ne Beşiktaş Fener'i böyle yakalar bir daha, ne de Fenerbahçe Beşiktaş'ı…"



DEVRE ARASI YORUMLARI

"-9. maçın ilk yarısını oynayan Roman'ın 0 sarı kartı var ve her maç gol yiyorsun. Türkiye'nin en yumuşak savunması Fenerbahçe'nin savunması."



-"Atiba ve Oğuzhan kötü. Lens iyi değil. Quaresma vasat, Caner vasat. Vasat Beşiktaş 1-0 önde ilk yarı."



-"Babel müthiş bir gol attı ve bir anda kötü oynayan Beşiktaş'ı korkunç bir güvene getirdi. Diğer tarafta da ilk defa eli ayağı düzgün oynarken moralsiz duruma geldi."



-"Taçtan gol yedi Fenerbahçe... Taç ve aman benden gitsin diyen vuruştan gol yedi. Tabii ondan sonra Babel'in vuruşu iyi."