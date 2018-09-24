Fenerbahçe ve Beşiktaşlılar omuz omuza!
Fenerbahçeli ve Beşliktaşlı futbolcular, maçtan önce Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı için birliktelik mesajı verdi.
İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra futbolcular ve hakemler, "Share together (Birlikte paylaşalım)" yazısının önünde fotoğraf çektirdi. Öte yandan, maçta hakem formalarını sırtında, futbolcu formalarının ise kolunda EURO 2024 adaylık logosunun olması dikkati çekti.
- 24.9.2018 21:27
- Güncelleme: 24.9.2018 21:53
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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