Fenerbahçe ve Beşiktaşlılar omuz omuza!

İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra futbolcular ve hakemler, "Share together (Birlikte paylaşalım)" yazısının önünde fotoğraf çektirdi. Öte yandan, maçta hakem formalarını sırtında, futbolcu formalarının ise kolunda EURO 2024 adaylık logosunun olması dikkati çekti.