Phillip Cocu'dan dev rotasyon! Beşiktaş derbisi...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb maçına sürpriz bir 11'le başladı.
Hollandalı hoca maça, Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Diego Reyes, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Alper Potuk, Yassine Benzia, Aatif Chahechouhe ve Michael Frey 11'iyle başlama kararı aldı.
Tecrübeli hoca, Jailson, Ayew, Srktel ve Slimani'yi yedek kulübesinde maça başlatma kararı aldı. Pazartesi günü oynanacak derbi öncesi sahaya rotasyonlu bir kadro süren Cocu'yu taraftarlar sosyal medyada eleştirdi.
İşte o mesajlardan bazıları:
-Skertel yok, Slimani yok neden abi!
-Sanki enteresan bi kadro olmuş Frey cazip geldi çünkü sonradan giren bi Slimani beni heyecanlandırıyor ve Frey de ilk 11 oynamadan alışamaz. Roman - Reyes ikilisini de merak ediyorum.
-Slimani, Ayew yedek Valbuena kadroda yok! beşiktaş maçını düşünmeye başladı hoca.
-Tamam 4 kişi değişmiş, ayew ve jailson kabul ama skrtel ve slimani niye oynamıyor? Roman ve Reyes ilk defa beraber oynuyorlar Avrupa deplasmanında ve gerçekten çok yumuşak bir ikili, mantıklı mı sizce?
-Skrtel'siz kesin yeriz. Alper ile Aatıf bu Maçta ne bileyim 2.yarı Barış ile Valbuena ya da Ayew şart. Slimani'siz başlamak bize nasıl olacak. Bence Skrtel yerine Neudsteri mi kessseydi?
- 20.9.2018 20:54
- Güncelleme: 20.9.2018 21:25
-
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 6
Yorum
Sümeyye bein spor haber kanalı şifresiz veriyor.
-
Öğreneceğiniz çok şey var!
Toplam 4
Yorum
lazoğlu10 olcayin çıkması hata yusufun kalması hata yusufun 2 hafta yedek kalıp akıllanması lazim. akbaş yedeklerde bile olamaz
-
Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
Toplam 1
Yorum
hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
Phillip Cocu'dan dev rotasyon! Beşiktaş derbisi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.