Hollandalı hoca maça, Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Diego Reyes, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Alper Potuk, Yassine Benzia, Aatif Chahechouhe ve Michael Frey 11'iyle başlama kararı aldı.

Tecrübeli hoca, Jailson, Ayew, Srktel ve Slimani'yi yedek kulübesinde maça başlatma kararı aldı. Pazartesi günü oynanacak derbi öncesi sahaya rotasyonlu bir kadro süren Cocu'yu taraftarlar sosyal medyada eleştirdi.

İşte o mesajlardan bazıları:

-Skertel yok, Slimani yok neden abi!

-Sanki enteresan bi kadro olmuş Frey cazip geldi çünkü sonradan giren bi Slimani beni heyecanlandırıyor ve Frey de ilk 11 oynamadan alışamaz. Roman - Reyes ikilisini de merak ediyorum.

-Slimani, Ayew yedek Valbuena kadroda yok! beşiktaş maçını düşünmeye başladı hoca.

-Tamam 4 kişi değişmiş, ayew ve jailson kabul ama skrtel ve slimani niye oynamıyor? Roman ve Reyes ilk defa beraber oynuyorlar Avrupa deplasmanında ve gerçekten çok yumuşak bir ikili, mantıklı mı sizce?

-Skrtel'siz kesin yeriz. Alper ile Aatıf bu Maçta ne bileyim 2.yarı Barış ile Valbuena ya da Ayew şart. Slimani'siz başlamak bize nasıl olacak. Bence Skrtel yerine Neudsteri mi kessseydi?