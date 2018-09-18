Teşekkürler – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Teşekkürler

    Teşekkürler
    KULÜP, maçı için siteden mesajı yayınladı. Oldukça misafirperverce ağırlandıkları belirtilen mesajda "Kafilemiz Konya'da sıcak bir misafirperverlikle ağırlanarak seyahatini tamamlamışve dönmüştür. Konya'nın hoşgörü şehri olduğunu bir kez daha gösteren halkına da teşekkürlerimizi iletiriz" denildi.
    1. 18.9.2018
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