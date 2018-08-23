Bundan sonra kimse yapamaz – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Bundan sonra kimse yapamaz

    Bundan sonra kimse yapamaz
    'nin eski başkanı , sarı-lacivertli kulübe kendisi gibi bir başkanın kolay gelmeyeceğini söyledi. NTV'ye konuşan Aziz Yıldırım, "Bütün Fenerbahçe'ye baksınlar. Her yerde Aziz Yıldırım'ın yaptığı binalar, tesisler... Özlenen Fenerbahçe içerisindeki bütün yıldızları ben getirdim. Benim Türk sporuna yaptığım katkıyı bundan sonra kimse yapamaz" diye konuştu.
    1. 23.8.2018
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