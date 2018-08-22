Valbuena için teklif bekleniyor – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Valbuena için teklif bekleniyor

    Valbuena için teklif bekleniyor
    Giuliano'nun ayrılığı sonrası gözler Valbuena ve 'a döndü. Özellikle Valbuena için teklif beklemede olan yönetimin cazip bir teklif gelmesi halinde Fransız futbolcuyu göndereceği belirtildi. Aynı şekilde Dirar için de 'uygun şartlarda gidebilir' raporu hazırlandı.
    1. 22.8.2018
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