Cristian Ramirez Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!
Adı Fenerbahçe ile anılan Cristian Ramirez, İstanbul'a geliyor.
Adı Fenerbahçe ile anılan Krasnodar sol beki Cristian Ramirez, İstanbul'a geliyor. Ramirez, Sabiha Gökçen'e inecek.
Ayrıntılar geliyor...
- 19.8.2018 12:17
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Ayew hayalet gibi
Toplam 1
Yorum
karado 1 adam geçse dişimi kıracam.
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Bu kadro nasıl oturacak hoca
Toplam 1
Yorum
karado bugünkü gibi.oturacaklar.
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Başkan Gevrek, Ali Koç ve yöneticilerini ağırladı
Toplam 1
Yorum
Gerekeni yap Başkanım takım çok iyi dil gerekeni yap yoksa bu sene çok ama çok maçları kaybedecez.
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