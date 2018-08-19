Cristian Ramirez Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    için İstanbul'a geliyor!

    <a href="/index/cristian-ramirez?id=99c50a25-da11-42c1-83ad-fff4336ab907" class="" rel="tag">Cristian Ramirez</a> <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> için İstanbul'a geliyor!

    Adı ile anılan , İstanbul'a geliyor.

    Adı ile anılan Krasnodar sol beki , İstanbul'a geliyor. Ramirez, Sabiha Gökçen'e inecek.

    Ayrıntılar geliyor...

    1. 19.8.2018 12:17
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