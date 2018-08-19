Roberto Carlostan Hasan Ali Kaldırıma... - Galeri - Fotomaç
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Roberto Carlos'tan Hasan Ali Kaldırım'a...

    Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de, Hasan Ali Kaldırım'ın performansı tartışma yarattı
    19 Ağustos 2018 Pazar, 11:56:02 Güncelleme: 11:59:24
    Roberto Carlos'tan Hasan Ali Kaldırım'a...
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    Roberto Carlostan Hasan Ali Kaldırıma...

    Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın, Yeni Malatyaspor maçındaki performansı taraftarı isyan ettirdi

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Roberto Carlos'tan Hasan Ali Kaldırım'a...
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    • 9
    Roberto Carlostan Hasan Ali Kaldırıma...

    Sosyal medyada Kaldırım'ın performansı eleştiri yağmuruna tutulurken, sarı-lacivertli futbolcunun pas tercihleri tartışma konusu yarattı.

    Roberto Carlos'tan Hasan Ali Kaldırım'a...
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    • 9
    Roberto Carlostan Hasan Ali Kaldırıma...

    Hasan Ali'nin performansıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumların bazısı şöyle;

    Roberto Carlos'tan Hasan Ali Kaldırım'a...
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    • 9
    Roberto Carlostan Hasan Ali Kaldırıma...
    Roberto Carlos'tan Hasan Ali Kaldırım'a...
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    Roberto Carlostan Hasan Ali Kaldırıma...
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