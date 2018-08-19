Roberto Carlostan Hasan Ali Kaldırıma...

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Roberto Carlos'tan Hasan Ali Kaldırım'a...
Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de, Hasan Ali Kaldırım'ın performansı tartışma yarattı
19 Ağustos 2018 Pazar, 11:56:02
Güncelleme: 11:59:24
Roberto Carlos'tan Hasan Ali Kaldırım'a...
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın, Yeni Malatyaspor maçındaki performansı taraftarı isyan ettirdi
GALERİ DEVAM EDİYOR
Roberto Carlos'tan Hasan Ali Kaldırım'a...
Sosyal medyada Kaldırım'ın performansı eleştiri yağmuruna tutulurken, sarı-lacivertli futbolcunun pas tercihleri tartışma konusu yarattı.
Roberto Carlos'tan Hasan Ali Kaldırım'a...
Hasan Ali'nin performansıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumların bazısı şöyle;
Roberto Carlos'tan Hasan Ali Kaldırım'a...
Roberto Carlos'tan Hasan Ali Kaldırım'a...