Bu kadro nasıl oturacak hoca – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Bu kadro nasıl oturacak hoca

    Bu kadro nasıl oturacak hoca
    Sarı-lacivertliler, hafta içi oynanan maçındaki ilk 11'inde bulunan oyuncuların 5'ini deplasmanında değiştirdi. Teknik direktör Phillip Cocu; Isla, Eljif, Valbuena, Giuliano ve Alper'in yerine Şener, Josef, Barış, Mehmet ve Slimani'ye forma verdi. F.Bahçeli taraftarlar, sosyal medyadan Hollandalı çalıştırıcıya tepki gösterdi ve "Bu kadro nasıl oturacak" mesajları atıldı.
    1. 19.8.2018
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