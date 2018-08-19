Ayew hayalet gibi – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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HEPSİ
    19 Ağustos 2018, Pazar
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    hayalet gibi

    Ayew hayalet gibi
    Kanarya'nın büyük umutlarla transfer ettiği Andre bir maçta daha beklenilen performansı sergileyemedi. Ganalı futbolcu sadece maçın ilk bölümünde hareketliydi. Sonrasında ise adeta yok oldu. , Y.Malatya, maçlarında 90'ar Cagliari'ye karşı da 58 dakika oynayan Ayew'in henüz golü ve asisti yok.
    1. 19.8.2018
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