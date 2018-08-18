Yeniden Glik

Sarı-lacivertlilerde gündem stoper transferi... Bu bölgede stoper orijinli Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Yiğithan Güveli'ye sahip olan Kanarya ihtiyaç halinde Josef de Souza ile Mehmet Topal'ı da kaydırabiliyor. Ancak Topal ve Josef savunmada oynadıklarında hem orta sahanın direnci düşüyor hem de bu iki isim ciddi pozisyon hataları yapıyor. Neustadter'den de memnun olmayan Cocu, sportif direktör Damien Comolli ile görüşme yaparak transfer yapılmasını istedi. Comolli'ye Monaco'da forma giyen Kamil Glik'in adını verdi. Fransız futbol adamı kısa süre içinde Monaco ile masaya oturacak.



KOLAY OLMAYACAK



MONACO'DA kaptanlığa kadar yükselen Kamil Glik için Fenerbahçe kiralama teklifinde bulunacak. Fransız ekibinin nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Monaco'nun bu teklifi kabul etmesi halinde hemen Polonyalı stoper ile resmi görüşmeler başlayacak. Teknik direktör Phillip Cocu, savunmanın göbeğini Skrtel-Glik ikilisinden kurmayı hedefliyor. Glik, Gliwice'de başladığı kariyeri sonrası önce Palermo, ardından Bari, oradan da 5 sezon formasını giyeceği Torino'ya transfer olmuştu. Son 3 yıldır da Monaco'da oynuyor. Kulüp kariyerinde oynadığı 291 maçta 26 kez fileleri sarstı.?



COCU: SISTEME UYAN BIR STOPER ARIYORUZ



SARI-lacivertli ekibin teknik direktörü Phillip Cocu, AD Gazetesi'ne röportaj verdi. Kanarya'nın hocası burada stoper mevkisine bir transfer yapmaları gerektiğini söyledi. Cocu "31 Ağustos'a kadar oyun sistemimize uygun bir savunma oyuncusu arıyoruz" ifadelerini kullandı.