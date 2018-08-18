Yeniden Glik – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Yeniden Glik

    Yeniden Glik

    Kanarya’da aksayan Neustadter’in yerine isteyen Cocu, sportif direktör Comolli’ye 30 yaşındaki stoperin adını verdi. Comolli, Glik için ile masaya oturacak

    Sarı-lacivertlilerde gündem stoper transferi... Bu bölgede stoper orijinli , Roman Neustadter ve Yiğithan Güveli'ye sahip olan Kanarya ihtiyaç halinde Josef de Souza ile 'ı da kaydırabiliyor. Ancak Topal ve Josef savunmada oynadıklarında hem orta sahanın direnci düşüyor hem de bu iki isim ciddi pozisyon hataları yapıyor. Neustadter'den de memnun olmayan Cocu, sportif direktör Damien Comolli ile görüşme yaparak yapılmasını istedi. Comolli'ye 'da forma giyen 'in adını verdi. Fransız futbol adamı kısa süre içinde Monaco ile masaya oturacak.

    KOLAY OLMAYACAK

    MONACO'DA kaptanlığa kadar yükselen Kamil Glik için kiralama teklifinde bulunacak. Fransız ekibinin nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Monaco'nun bu teklifi kabul etmesi halinde hemen Polonyalı stoper ile resmi görüşmeler başlayacak. , savunmanın göbeğini Skrtel-Glik ikilisinden kurmayı hedefliyor. Glik, Gliwice'de başladığı kariyeri sonrası önce Palermo, ardından Bari, oradan da 5 sezon formasını giyeceği Torino'ya transfer olmuştu. Son 3 yıldır da Monaco'da oynuyor. Kulüp kariyerinde oynadığı 291 maçta 26 kez fileleri sarstı.?

    COCU: SISTEME UYAN BIR STOPER ARIYORUZ

    SARI-lacivertli ekibin teknik direktörü Phillip Cocu, AD Gazetesi'ne röportaj verdi. Kanarya'nın hocası burada stoper mevkisine bir transfer yapmaları gerektiğini söyledi. Cocu "31 Ağustos'a kadar oyun sistemimize uygun bir savunma oyuncusu arıyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 18.8.2018
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