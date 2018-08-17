Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi sonlandırıldı!
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Zurich'in forveti Michael Frey için resmi açıklama geldi
FC Zürih'in forvet oyuncusu Michael Frey, Fenerbahçe'nin ilgisine karşın kulübünde kalıyor. Zürih'in internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Frey'in transferi için Fenerbahçe ile yaptığımız görüşmeleri sonlandırdık. Belirlediğimiz sürede Fenerbahçe'den cevap alamadığımız için bu kararı aldık. Frey takımda kalacak."
- 17.8.2018 14:50
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