Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi sonlandırıldı!
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    'nin görüşmesi sonlandırıldı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> görüşmesi sonlandırıldı!

    'nin ilgilendiği Zurich'in forveti için resmi açıklama geldi

    Bir süredir 'nin ilgilendiği , Zürih'te kalmaya karar verdi.

    Zürih'in forvet oyuncusu , 'nin ilgisine karşın kulübünde kalıyor. Zürih'in internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Frey'in transferi için Fenerbahçe ile yaptığımız görüşmeleri sonlandırdık. Belirlediğimiz sürede Fenerbahçe'den cevap alamadığımız için bu kararı aldık. Frey takımda kalacak."
    1. 17.8.2018 14:50
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