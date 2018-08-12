Fenerbahçe, bir poşeti sarı laciverte boyayarak kendisine forma yapan taraftara kucak açtı. Bayram isimli taraftarın twitterdan yazdığı, "Poşetten forma olmaz dediler. Ama ben yaptım F.Bahçe'ye başarılar" tweetine sarı-lacivertli kulüp, "Çubuklun hazır. 1 Eylül'de önce İstanbul'u gezmek, sonra Kayseri maçını izlemek üzere seni mabede davet ediyoruz" tweetini attı.



