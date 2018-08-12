Çubuklun hazır – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    hazır

    Çubuklun hazır

    , bir poşeti sarı laciverte boyayarak kendisine forma yapan taraftara kucak açtı.

    , bir poşeti sarı laciverte boyayarak kendisine forma yapan taraftara kucak açtı. Bayram isimli taraftarın twitterdan yazdığı, "Poşetten forma olmaz dediler. Ama ben yaptım F.Bahçe'ye başarılar" tweetine sarı-lacivertli kulüp, " hazır. 1 Eylül'de önce 'u gezmek, sonra maçını izlemek üzere seni mabede davet ediyoruz" tweetini attı.

    1. 12.8.2018
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