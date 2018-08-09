Volkan Demirel'den Rui Vitoria'ya gönderme: Herhalde beni çok sevdi – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'den Rui Vitoria'ya gönderme: Herhalde beni çok sevdi

    Volkan Demirel'den Rui Vitoria'ya gönderme: Herhalde beni çok sevdi

    Rui ?Vitoria'nın topu oyuna geç sokmakla eleştirdiği , Portekizli hoca ile aralarında geçen konuşmayı açıkladı.

    Tecrübeli kaleci, "'nın hocası herhalde beni çok sevdi. Devre arası yanıma gelip bir şeyler söyledi. Topu oyuna geç sokmamla ilgili. Hakem de devre arası soyunma odasına giderken uyardı. Ama maç içinde sorun yaşamadım" dedi.
    1. 9.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Volkan Demirel'den Rui Vitoria'ya gönderme: Herhalde beni çok sevdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN