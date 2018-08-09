Portekiz basını temkinli!
Benfica'nın Fenerbahçe'yi 1-0 yenmesi Portekiz basınında da geniş yer buldu.
Benfica'nın Fenerbahçe'yi 1-0 yenmesi Portekiz basınında da geniş yer buldu. A Bola gazetesi, Benfica'nın tur için avantaj sağladığını ancak evinde fırsatı iyi değerlendiremediğini yazdı. Gazete, Fenerbahçe'nin maçta korkusuzca oyun sergilediğini, Cervi'nin attığı golün tur için yetersiz olduğunu ve Benfica'nın Türkiye'de acı çekeceğini kaydetti.
YETERSİZ AVANTAJ
Record gazetesi ise Cervi'nin fotoğrafını kullandığı kapağında kartalların avantajlı olduğunu yazdı. Record ayrıca "Benfica'nın ikinci devre daha iyi bir oyun sergileyerek üstünlüğünü gösterdi" ifadelerini kullandı. Correio da Manha gazetesi de Cervi'nin kartalları rotada tuttuğunu belirtti. Gazete ayrıca Benfica'nın ikinci maç için avantaj yakaladığını ancak bu avantajın rövanş öncesi yetersiz olacağını kaydetti.
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
Portekiz basını temkinli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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