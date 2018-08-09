Portekiz basını temkinli! – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Portekiz basını temkinli!

    Portekiz basını temkinli!

    'nın 'yi 1-0 yenmesi Portekiz basınında da geniş yer buldu.

    'nın 'yi 1-0 yenmesi Portekiz basınında da geniş yer buldu. A Bola gazetesi, 'nın tur için avantaj sağladığını ancak evinde fırsatı iyi değerlendiremediğini yazdı. Gazete, 'nin maçta korkusuzca oyun sergilediğini, 'nin attığı golün tur için yetersiz olduğunu ve Benfica'nın 'de acı çekeceğini kaydetti.

    YETERSİZ AVANTAJ
    Record gazetesi ise 'nin fotoğrafını kullandığı kapağında kartalların avantajlı olduğunu yazdı. Record ayrıca "Benfica'nın ikinci devre daha iyi bir oyun sergileyerek üstünlüğünü gösterdi" ifadelerini kullandı. Correio da Manha gazetesi de Cervi'nin kartalları rotada tuttuğunu belirtti. Gazete ayrıca Benfica'nın ikinci maç için avantaj yakaladığını ancak bu avantajın rövanş öncesi yetersiz olacağını kaydetti.

    1. 9.8.2018
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