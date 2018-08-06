F.Bahçe yoğun maç programıyla sezona giriyor
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    F.Bahçe yoğun maç programıyla sezona giriyor

    F.Bahçe yoğun maç programıyla sezona giriyor

    Futbol Takımı, 2018-2019 sezonuna yoğun maç programıyla başlayacak.

    Son 9 sezondur yer alamadığı Avrupa'nın bir numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda yarın ile karşılaşacak sarı-lacivertli takım, 3 haftalık periyotta şu anki programa göre 5 maç yapacak. , Avrupa'da play-off turuna yükselirse bu süreçte 2 maça daha çıkacak ve 3 haftalık periyodu 7 maçla tamamlamış olacak.

    Benfica karşısında yeni sezonda ilk resmi maçını oynayacak Fenerbahçe, 11 Ağustos Cumartesi günü ise Süper Lig'de bu sezonki ilk maçına karşısında çıkacak.

    Bursaspor maçından 3 gün sonra 14 Ağustos Salı günü Benfica'yı ağırlayacak Fenerbahçe'yi daha sonra ligde 2 zorlu deplasman bekliyor. İlk olarak ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, ardından deplasmanına gidecek. Malatya ve Göztepe deplasmanlarının tarihleri henüz açıklanmadı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları ise 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.


    26 günde 6 hazırlık maçı


    Fenerbahçe, hazırlıkları kapsamında 26 günde 6 karşılaşma oynadı.

    Yeni sezon öncesi ilk hazırlık karşılaşmasını 7 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt'taki Stadı'nda İstanbulspor'la oynayan sarı-lacivertliler, daha sonra ilk kamp çalışması için 10-18 Temmuz'da İsviçre'nin Lozan kentinde bulundu.

    Burada 13 Temmuz'da Lozan, 18 Temmuz'da da İngiltere'nin Fulham takımlarıyla karşılaşan Fenerbahçe, hazırlık sürecinde seyircisi önünde ilk maçını ise 21 Temmuz'da Hollanda'nın Feyenoord takımıyla yaptı.

    Daha sonra 'de 4 günlük bir kamp süreci geçiren Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaştıktan sonra 'a döndü.

    İtalya'nın Cagliari takımını 1 Ağustos'ta ağırlayan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayla hazırlık maçlarını noktaladı.

    1. 6.8.2018 12:33
    2. Güncelleme: 6.8.2018 12:57
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