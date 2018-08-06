Elemelerde 15’te 8 – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Elemelerde 15’te 8

    Elemelerde 15’te 8

    Devler Ligi’nde 16. kez ön eleme turu oynayacak olan F.Bahçe, 8’inde turu geçti, 7’sinde ise elendi.

    , Avrupa kupalarında bundan önce oynadığı 25 ön eleme turunun 16'sında rakiplerini saf dışı bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde 15 kez ön eleme sahnesine çıkıp 8'inde turu geçmeyi başaran Kanarya, Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 elemenin ise sadece 2'sinde kupa dışı kaldı. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi elemelerinde Feyenoord, , Young Boys, , , ve Monaco'ya karşı turlayamadı. Maccabi'yi (1996), Glasgow Rangers'ı (2001), Anderlecht'i (2007) saf dışı bırakıp 3 kez elemelerden gruplara kaldı.
    1. 6.8.2018
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