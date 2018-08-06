Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek olan temsilcimiz Fenerbahçe 3. ön eleme ilk tur maçını deplasmanda Benfica ile yapacak. Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

7 Ağustos Salı günü Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler, yarınki karşılaşmada rövanş için avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.

JOSEF DE SOUZA CEZALI

Fenerbahçe'de Josef de Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.

5 İSİM UEFA KADROSUNA ALINMADI

Fenerbahçe'de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı.