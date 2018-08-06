Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    , Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda ile karşılaşacak. Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca Benfica - Fenerbahçe maçına dair her şey fotomac.com.tr'de olacak...

    Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek olan temsilcimiz 3. ön eleme ilk tur maçını deplasmanda ile yapacak. Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    7 Ağustos Salı günü Luz Stadı'nda 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

    Sarı-lacivertliler, yarınki karşılaşmada rövanş için avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.

    JOSEF DE SOUZA CEZALI

    Fenerbahçe'de Josef de Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan 'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.

    5 İSİM UEFA KADROSUNA ALINMADI

    Fenerbahçe'de , yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile 23 kişilik kadroya alınmamıştı.

    Ali Koç:
    1. 6.8.2018 10:37
    2. Güncelleme: 6.8.2018 10:51
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