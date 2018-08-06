Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşılaşacak. Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca Benfica - Fenerbahçe maçına dair her şey fotomac.com.tr'de olacak...
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek olan temsilcimiz Fenerbahçe 3. ön eleme ilk tur maçını deplasmanda Benfica ile yapacak. Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
7 Ağustos Salı günü Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Sarı-lacivertliler, yarınki karşılaşmada rövanş için avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.
JOSEF DE SOUZA CEZALI
Fenerbahçe'de Josef de Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.
5 İSİM UEFA KADROSUNA ALINMADI
Fenerbahçe'de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı.
- 6.8.2018 10:37
- Güncelleme: 6.8.2018 10:51
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Gomis’in kaşınması
Toplam 1
Yorum
Mustafa Tek suçlu fatih termdir ben olsaydım gomesi.son dakkalarda çıkartırdım erman hocam
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Ali Koç: "Dualarınızı eksik etmeyin"
Toplam 2
Yorum
Galatasaraylı Başkanım canı gönülden yüreğim sizinle..Aziz ve mahmut olsaydı aynı şeyleri hissedermyidim bilmiyorum ama hadi iki takımımız olsun gruplarda
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 4
Yorum
Kartalım Nihat kapıyı dışardan koçum..
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