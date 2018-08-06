Ali Koç: "Dualarınızı eksik etmeyin"
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    : "Dualarınızı eksik etmeyin"

    Ali Koç: "Dualarınızı eksik etmeyin"

    Lizbon yolculuğu öncesi maçı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Başkanı , "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

    Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Portekiz temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz , Lizbon'a gitti. Özel uçakla saat 09.30'da Lizbon'a hareket eden sarı lacivertli kafileye 'ndaki yolcular ve taraftarlar büyük ilgi göstererek destek oldular. Futbolcular, alandaki futbolseverlerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Daha önce zor bir kura çektiklerini söyleyen ise, "Dualarınızı eksik etmeyin" demekle yetindi.

    Ali Koç:
    1. 6.8.2018 09:51
    2. Güncelleme: 6.8.2018 10:24
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