Ali Koç: "Dualarınızı eksik etmeyin"
Lizbon yolculuğu öncesi Benfica maçı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, Lizbon'a gitti. Özel uçakla saat 09.30'da Lizbon'a hareket eden sarı lacivertli kafileye Atatürk Havalimanı'ndaki yolcular ve taraftarlar büyük ilgi göstererek destek oldular. Futbolcular, alandaki futbolseverlerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Daha önce zor bir kura çektiklerini söyleyen Ali Koç ise, "Dualarınızı eksik etmeyin" demekle yetindi.
- 6.8.2018 09:51
- Güncelleme: 6.8.2018 10:24
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Ali Koç: "Dualarınızı eksik etmeyin"
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