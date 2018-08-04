Ganso reddetti – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    reddetti

    Ganso reddetti

    Bir sürpriz iddia da 'dan...

    'nin Sevilla'lı 'ya talip olduğu ileri sürüldü. Sporting'e transfer olmak için bonservisini bedelsiz isteyen Brezilyalı on numara, Portekiz ekibi bundan vazgeçince kulübünde kalmayı yeğledi. Sport gazetesi, "Ganso, kendisini isteyen F.Bahçeve Santos Lugano'ya gitmek istemedi. Espanyol, Aleves ve Valladolid'in teklifleri ise düşüktü" diye yazdı.
    1. 4.8.2018
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