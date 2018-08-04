Benfica'da Jonas yolcu – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'da yolcu

    <a href="/index/benfica?id=5defb1aa-ab14-4f88-b8af-03449121d037" class="" rel="tag">Benfica</a>'da <a href="/index/jonas?id=8fc9814a-849f-4486-9540-53fe679376ce" class="" rel="tag">Jonas</a> yolcu
    F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakiplerinden 'da yol ayrımı. Portekiz ekibinin golcü futbolcusu 'ın 'a transfer olmak istediği yazıldı. 'a 'dan da gelen teklif sonrası 34 yaşındaki futbolcunun da bu öneriye sıcak baktığı kaydedildi.
    1. 4.8.2018
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