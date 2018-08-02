Mısır'da Aguirre dönemi
Mısır Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne, Meksikalı Javier Aguirre getirildi.
Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından görevden ayrılan Arjantinli teknik direktör Hector Cuper'in yerini Javier Aguirre dolduracak.
59 yaşındaki teknik adam, Meksika ve Japonya Milli Takımlarının yanı sıra Osasuna, Atletico Madrid, Real Zaragoza, Espanyol ve El Wahda Abu Dabi kulüplerini de çalıştırdı.
Cuper yönetimindeki Mısır, 2018 Dünya Kupası A Grubu'nda puan alamadan turnuvaya veda etmişti.
- 2.8.2018 10:45
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Eric Ayuk işi yattı!
Toplam 2
Yorum
Husnu Iste besiktasa gencbir yetenek gercekten iyiyse besiktas bunun ustesinden gelir
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Ali Koç kale arkası tribününde taraftarlarla maç izledi
Toplam 2
Yorum
BJKLİ Helal sana başkan gerçekten sağlı sollu herkesin takdirini topluyorsun umarım sen camiaya değil camia sana benzer
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Şenol Güneş: "İkisinden biri gidecek"
Toplam 4
Yorum
murat1903 ikisininde cehennemin dibine kadar yolu var
Mısır'da Aguirre dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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