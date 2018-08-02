Mısır'da Aguirre dönemi – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    'da Aguirre dönemi

    Mısır'da Aguirre dönemi

    Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne, Meksikalı getirildi.

    Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2018 'nın ardından görevden ayrılan Arjantinli teknik direktör Hector Cuper'in yerini dolduracak.

    59 yaşındaki teknik adam, Meksika ve Japonya Milli Takımlarının yanı sıra Osasuna, , Real Zaragoza, Espanyol ve El Wahda Abu Dabi kulüplerini de çalıştırdı.

    Cuper yönetimindeki Mısır, 2018 Dünya Kupası A Grubu'nda puan alamadan turnuvaya veda etmişti.

    1. 2.8.2018 10:45
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