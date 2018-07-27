Fenerbahçeli Mahsun Çapkan Arda Turan’ın yolunda – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Fenerbahçeli ’ın yolunda

    Fenerbahçeli Mahsun Çapkan Arda Turan’ın yolunda

    F.Bahçe’de A takıma yükselen 18 yaşındaki Mahsun, Arda gibi top toplayıcılıktan geldi

    'nin Burak Albayrak, Muhammed Gümüşkaya ile birlikte profesyonel sözleşme yaptığı , göz dolduruyor. Kısa sürede teknik direktör Phillip Cocu'nun beğenisini kazanan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, idmanlarda da şov yapıyor. Önceki günkü çalışmada 4 gol birden atan genç futbolcunun ailesiyle konuşan Cocu, "Mahsun'dan beklentimiz çok büyük. Gelişimini birlikte takip edelim" dedi. Hollandalı teknik adamın, gibi top toplayıcılıktan gelen Mahsun'u bugün Altınordu'ya karşı oynatması bekleniyor.
    Mahsun Çapkan, Ülker Stadı'ndaki birçok karşılaşmadatop toplayıcılık yapmıştı.
    1. 27.7.2018
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