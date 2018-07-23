Fenerbahçe'nin talip olduğu Ramires’e Lazio engeli – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'nin talip olduğu ’e engeli

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin talip olduğu <a href="/index/ramires?id=2e4ace36-457d-4ac9-9d92-dbedeaab5323" class="" rel="tag">Ramires</a>’e <a href="/index/lazio?id=80fcbd2d-8f7b-48ad-ae94-50b14161667d" class="" rel="tag">Lazio</a> engeli

    F.Bahçe'nin listesindeki isimlerden için basınından flaş bir iddia geldi.

    F.Bahçe'nin listesindeki isimlerden için basınından flaş bir iddia geldi. 'nun, 'de Jiangsu Suning forması giyen Brezilyalı yıldızın transferinde son aşamaya geldiği belirtildi. 'nun, Sergej Milinkovic-Savic'in satılması halinde 'i kadrosuna katacağı duyuruldu.

    RODRİGUİNHO MISIR'A GİTTİ
    Bir dönem 'nin de gündemine gelen 'dan sürpriz imza... Avrupa'dan birçok devi peşinden koşturan Brezilyalı on numara, ekiplerinden Pyramids FC'ye oldu. Oyuncunun yüzde 50 haklarını elinde bulunduran Corinthians bu transferden 4 milyon dolar aldı.

    1. 23.7.2018
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