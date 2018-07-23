F.Bahçe'nin listesindeki isimlerden Ramires için İtalya basınından flaş bir iddia geldi. Lazio'nun, Çin'de Jiangsu Suning forması giyen Brezilyalı yıldızın transferinde son aşamaya geldiği belirtildi. Lazio'nun, Sergej Milinkovic-Savic'in satılması halinde Ramires'i kadrosuna katacağı duyuruldu.



RODRİGUİNHO MISIR'A GİTTİ

Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Rodriguinho'dan sürpriz imza... Avrupa'dan birçok devi peşinden koşturan Brezilyalı on numara, Mısır ekiplerinden Pyramids FC'ye transfer oldu. Oyuncunun yüzde 50 haklarını elinde bulunduran Corinthians bu transferden 4 milyon dolar aldı.