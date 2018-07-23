Fenerbahçe'nin talip olduğu Ramires’e Lazio engeli
F.Bahçe'nin listesindeki isimlerden Ramires için İtalya basınından flaş bir iddia geldi.
F.Bahçe'nin listesindeki isimlerden Ramires için İtalya basınından flaş bir iddia geldi. Lazio'nun, Çin'de Jiangsu Suning forması giyen Brezilyalı yıldızın transferinde son aşamaya geldiği belirtildi. Lazio'nun, Sergej Milinkovic-Savic'in satılması halinde Ramires'i kadrosuna katacağı duyuruldu.
RODRİGUİNHO MISIR'A GİTTİ
Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Rodriguinho'dan sürpriz imza... Avrupa'dan birçok devi peşinden koşturan Brezilyalı on numara, Mısır ekiplerinden Pyramids FC'ye transfer oldu. Oyuncunun yüzde 50 haklarını elinde bulunduran Corinthians bu transferden 4 milyon dolar aldı.
- 23.7.2018
-
Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
OKTAY Bİ ÇÖPDEN DAHA KURTULDUK OHH BEEE
-
Eljif Elmas ve Barış Alıcı'nın Feyenoord maçı performansı
Toplam 7
Yorum
karado yenen 3 gol cocu nun hatası sol bek sol stoper ıkısı birden değiştırdı 2 acemı kevgır oldu.
-
Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
paradise61 oynamak istemeyen adamı tutumayacaksın
Fenerbahçe'nin talip olduğu Ramires’e Lazio engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.