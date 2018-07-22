Zekamla oynarım
18 yaşındaki orta saha Süper Lig’deki sert futbol için de “Bu durumla zekamı kullanarak baş edeceğim” ded
KARİYER PEŞİNDEYİM
"SÜPER Lig, Hollanda'ya göre daha sert. Bu durumu zekamla aşmam lazım. Bu nedenle zeki olmak zorundayım. Hollanda ligi daha taktik üzerine kurulu. Burada ise durum biraz daha değişik." Ferdi gelecek planları içinse, "İlk hedefim F.Bahçe'de iyi bir kariyer yapmak ve oynamak" dedi. Orta saha oyuncusu, Fulham maçında sadece 15 dakika forma giymesine rağmen taraftarın beğenisini kazanmıştı.
- 22.7.2018
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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