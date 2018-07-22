Zekamla oynarım – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Zekamla oynarım

    Zekamla oynarım

    18 yaşındaki orta saha ’deki sert futbol için de “Bu durumla zekamı kullanarak baş edeceğim” ded

    yönetiminin gençleştirme operasyonu kapsamında 'den 1.4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, sarılacivertli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmak istediğini söyledi. Kendine güvendiğini kaydeden 18 yaşındaki futbolcu, idolünün Messi olduğunu belirtip, "Isco'yu da çok beğeniyorum. Kendimi oyun ve stil anlamında da ona benzetiyorum. Amacım burada iyi bir kariyer yapmak ve oynamak" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Ferdi, şöyle devam etti:

    KARİYER PEŞİNDEYİM
    ", 'ya göre daha sert. Bu durumu zekamla aşmam lazım. Bu nedenle zeki olmak zorundayım. Hollanda ligi daha taktik üzerine kurulu. Burada ise durum biraz daha değişik." Ferdi gelecek planları içinse, "İlk hedefim F.Bahçe'de iyi bir kariyer yapmak ve oynamak" dedi. Orta saha oyuncusu, Fulham maçında sadece 15 dakika forma giymesine rağmen taraftarın beğenisini kazanmıştı.
    1. 22.7.2018
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