Yüksekova’da forma sevinci – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ’da forma sevinci

    Yüksekova’da forma sevinci
    Fenerbahçeliler Derneği, satın aldığı formalarını 'daki öğrencilere dağıtılmak üzere ilçeye gönderdi. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ile İlçe Müdürü Servet Canlı ve şube müdürleri, Yüksekovalı öğrencilere Fenerbahçe formalarını hediye etti.
    1. 21.7.2018
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