Cocu: Yolumuz uzun – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Cocu: Yolumuz uzun

    Cocu: Yolumuz uzun

    Cocu, adım adım gelişeceklerini belirtip, “Yolumuz uzun” dedi. F.Bahçe’nin hocası, transferlerin gecikmesinin arkasına ise sığınmayacaklarını kaydetti

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kampının son gününde basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı yaptı. İşte satır başları:

    ?Fenerbahçe gibi büyük bir takımdaysanız her zaman baskı olacaktır, her zaman eleştiriler olacaktır. Baskıyla başa çıkmaya alışmak zorundayız.

    Belki alışılmıştan daha geç gerçekleşiyor transferlerimiz. Bunun sebebi 'nın kısıtlamaları. Bunu bir bahane olarak asla ve asla kullanmayacağız. Önemli olan doğru seçimleri yapabilmek. En doğru anı bekleyeceğiz.

    (Golcü eksikliği takımı olumsuz etkiler mi?) Performansımızı takım halinde sergileyerek yapabiliriz bunu. Gol için sadece bir oyuncuya bağlı olmamalıyız. Takımın diğer oyuncuları da sorumluluk almalı.

    Takımın gelişiminden memnunum. Ama yolumuz uzun, hala tam istediğimiz noktaya ulaşmadık. Ama adım adım gelişeceğiz, takım halinde hep birlikte gelişeceğiz.

    GENÇLER BÜYÜK POTANSIYEL
    Genç oyuncuların transferinin kulübün felsefesindeki değişimin işareti olduğunun altını çizene Cocu, "Onları büyük bir potansiyel olarak gördüğümüz için ettik. Oynayarak tecrübe kazanabilirler, kendilerini geliştirebilirler. Gençleri tecrübeli isimlerle harmanlayacağız" dedi.

    Emre BOL

    1. 20.7.2018
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