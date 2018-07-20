Cocu: Yolumuz uzun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, İsviçre kampının son gününde basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı yaptı. İşte satır başları:



?Fenerbahçe gibi büyük bir takımdaysanız her zaman baskı olacaktır, her zaman eleştiriler olacaktır. Baskıyla başa çıkmaya alışmak zorundayız.



Belki alışılmıştan daha geç gerçekleşiyor transferlerimiz. Bunun sebebi UEFA'nın kısıtlamaları. Bunu bir bahane olarak asla ve asla kullanmayacağız. Önemli olan doğru seçimleri yapabilmek. En doğru anı bekleyeceğiz.



(Golcü eksikliği takımı olumsuz etkiler mi?) Performansımızı takım halinde sergileyerek yapabiliriz bunu. Gol için sadece bir oyuncuya bağlı olmamalıyız. Takımın diğer oyuncuları da sorumluluk almalı.



Takımın gelişiminden memnunum. Ama yolumuz uzun, hala tam istediğimiz noktaya ulaşmadık. Ama adım adım gelişeceğiz, takım halinde hep birlikte gelişeceğiz.



GENÇLER BÜYÜK POTANSIYEL

Genç oyuncuların transferinin kulübün felsefesindeki değişimin işareti olduğunun altını çizene Cocu, "Onları büyük bir potansiyel olarak gördüğümüz için transfer ettik. Oynayarak tecrübe kazanabilirler, kendilerini geliştirebilirler. Gençleri tecrübeli isimlerle harmanlayacağız" dedi.



Emre BOL