Bodrum'da "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" etkinliği düzenlendi – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'da "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" etkinliği düzenlendi

    <a href="/index/bodrum?id=883536aa-6976-4ed3-812a-9c8c04618c68" class="" rel="tag">Bodrum</a>'da "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" etkinliği düzenlendi

    Eski Kulübü başkanlarından , sarı lacivertli takımın, 'da yeni yapılan havalimanına bir gün mutlaka Avrupa şampiyonu olarak ineceğini iddia etti.

    'nın ilçesinde, Fenerbahçeliler Derneğince belediyeye ait kafede "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" kutlama etkinliği düzenlendi.

    Etkinliğe katılan , dünyanın farklı yerlerinde taraftarları olduğunu ve kulübün daha da büyüyeceğini belirterek, mutlaka 1 milyon üyeye ulaşacaklarına inandığını söyledi.

    Daha önce "Bir gün gelip Yeşilköy Havaalanı'na Avrupa şampiyonu inecek" dediğini hatırlatan Şen, " O seneden bu tarafa çok geçti. Şimdi de 3'üncü havaalanına inecek. Büyük yaptılar ki biz oraya sığalım. Yeni havalimanına bir gün mutlaka Avrupa şampiyonu olarak ineceğiz." dedi.

    Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen ise "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü"nün daha da muhteşem olmaya başladığını söyledi.

    Sosyal medyadan "Yeniden" sloganı ile kampanya başlattıklarını kaydeden Şen, "Yeniden"in taraftarın potansiyelini, kulübün, camianın büyüklüğünü tekrar göstereceğini ifade etti.

    , 36-37 bin civarında kombine satışının, taraftarın kulübe sahip çıktığının bir göstergesi olduğunu dile getirerek, 4 Haziran'dan itibaren gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

    Şen, "Yönetim kurulu başkanımızla bu saygıya, sevgiye layık olmaya çalışacağız. Bundan sonra başkanımız sayesinde Fenerbahçe artık kavga etmeyen, dost elini uzatan ama bir o kadar da kendi haklarını çatır çatır koruyan bir yönetim anlayışı ile yönetilecek." diye konuştu.

    Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Gürel Aydın da gecede kulüpte 40 yıllık üyeliği anısına Akman Harmankaya'ya plaket verdi.

    Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mert Sayın ve geceye katılanlar, Fenerbahçe marşları söyleyip tezahüratlar yaptı.

    1. 20.7.2018 03:55
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