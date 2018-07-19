Sven van Beek’in Fenerbahçe’ye transferi çıkmaza girdi
Feyenoord’un Hollandalı stoperi Sven van Beek’in Fenerbahçe’ye transferi çıkmaza girdi. Rotterdam ekibinin sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi reddettiği iddia edildi.
Bir süredir Fenerbahçe'nin radarında olan Feyenoord'da forma giyen başarılı futbolcu Sven van Beek'in transferi çıkmaza girdi. Hollanda basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler van Beek transferi için 5. 5 milyon Euro teklifte bulundu ancak bu teklif Feyenoord yönetimi tarafından reddedildi.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un kesinlikle takımda kalmasını istediği 23 yaşındaki futbolcu savunmanın ortasında görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi'nde 20 maçta forma giyen van Beek takımı adına 1 asistlik katkıda bulundu ve gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına girdi.
- 19.7.2018 11:55
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İade ettiler
Toplam 1
Yorum
KÖRFEZ Nasil bir acemilerlen calisildigi ortaya cikdi o zamanlar ucaklar inecek diyen acemi yoneticilerin ilk deyil insanlah bir daha olmaz.
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Phillip Cocu açıkladı! Forma o isimlerin...
Toplam 1
Yorum
hımmm daha volkanı tanımamış..aykuta sorsun o anlatırdı.onun ipiyle kuyuya inilmez.
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Vida'nın menajeri konuştu!
Toplam 3
Yorum
boş laf renklilerin derdi vida olmuş onlarda haklı böyle üst düzey stoper kimde var ki ama şunu söyliyim pepe vida bu sene duvar olacak duvar ;)
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