Sven van Beek’in Fenerbahçe’ye transferi çıkmaza girdi
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Sven ’in ’ye transferi çıkmaza girdi

    Sven <a href="/index/van?id=0ea1a8af-5dbc-4c6c-8cdf-94c5f549f5d7" class="" rel="tag">van</a> <a href="/index/beek?id=48c2dabd-8c1a-4872-aa9d-4ae6e301a05e" class="" rel="tag">Beek</a>’in <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’ye transferi çıkmaza girdi

    Feyenoord’un Hollandalı stoperi Sven ’in ’ye transferi çıkmaza girdi. ekibinin sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi reddettiği iddia edildi.

    Bir süredir 'nin radarında olan Feyenoord'da forma giyen başarılı futbolcu Sven 'in transferi çıkmaza girdi. basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler transferi için 5. 5 milyon Euro teklifte bulundu ancak bu teklif Feyenoord yönetimi tarafından reddedildi.

    Giovanni van Bronckhorst'un kesinlikle takımda kalmasını istediği 23 yaşındaki futbolcu savunmanın ortasında görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla Ligi'nde 20 maçta forma giyen van Beek takımı adına 1 asistlik katkıda bulundu ve gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına girdi.

    1. 19.7.2018 11:55
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