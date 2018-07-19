Phillip Cocu açıkladı! Forma o isimlerin... – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Phillip Cocu açıkladı! o isimlerin...

    Phillip Cocu açıkladı! Forma o isimlerin...

    Özel programlarla aşırı yüklemeler yapan Hollandalı teknik adam, futbolculardan istediğini tam anlamıyla alabilmek için herkesle birebir ilgilendi. İsviçre kampı boyunca 2 hazırlık maçı oynayan ve ilk maçta İsviçre 2'nci Lig ekibi Lozan'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe 2'nci maçta ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı 3-0 yenerek İstanbul'a mutlu döndü. Bir günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başlayacak olan sarı lacivertliler, bundan sonraki aşamada taktik ağırlıklı çalışmalar yapacak.


    1. 19.7.2018 11:10
    2. Güncelleme: 19.7.2018 11:16
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