Özel programlarla aşırı yüklemeler yapan Hollandalı teknik adam, futbolculardan istediğini tam anlamıyla alabilmek için herkesle birebir ilgilendi. İsviçre kampı boyunca 2 hazırlık maçı oynayan ve ilk maçta İsviçre 2'nci Lig ekibi Lozan'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe 2'nci maçta ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı 3-0 yenerek İstanbul'a mutlu döndü. Bir günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başlayacak olan sarı lacivertliler, bundan sonraki aşamada taktik ağırlıklı çalışmalar yapacak.



