Karşıyakalı Doğukan için Fenerbahçe iddiası

İlk olarak Altınordu'dan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer ve 21 yaşındaki sağ kanat Barış Alıcı'yı transfer ederek genç oyunculara yatırım yapmaya başlayan sarı-lacivertlilerin şimdi de İzmir'in diğer temsilcisi Karşıyaka'dan Doğukan'ı gündemine aldığı ileri sürüldü. U19 Milli Takımı'nda forma giyen Doğukan için Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde harekete geçeceği belirtildi.

Fenerbahçe'den kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Resmi bir talep yok, menajerlerden de bu konuda kulağımıza gelen bir haber olmadı. Doğukan bizim oyuncumuz. İyi bir sezon geçirecek, kendisine güveniyoruz. Karşıyaka'nın ona ihtiyacı var. Doğukan'ı satmayı düşünmüyoruz" diye konuştu. Genç golcü konusunda açık kapı da bırakan Başkan Büyükkarcı, "Transfer kesinlikle olmaz demiyoruz. Gelecek teklife göre değişir" yorumu yaptı.