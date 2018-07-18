Karşıyakalı Doğukan için Fenerbahçe iddiası
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Karşıyakalı Doğukan için iddiası

    Karşıyakalı Doğukan için Fenerbahçe iddiası

    3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen 19 yaşındaki forvet Doğukan İnci'ye 'nin talip olduğu iddia edildi.

    İlk olarak Altınordu'dan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer ve 21 yaşındaki sağ kanat Barış Alıcı'yı ederek genç oyunculara yatırım yapmaya başlayan sarı-lacivertlilerin şimdi de 'in diğer temsilcisi Karşıyaka'dan Doğukan'ı gündemine aldığı ileri sürüldü. U19 'nda forma giyen Doğukan için 'nin ilerleyen günlerde harekete geçeceği belirtildi.
    Fenerbahçe'den kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Resmi bir talep yok, menajerlerden de bu konuda kulağımıza gelen bir haber olmadı. Doğukan bizim oyuncumuz. İyi bir sezon geçirecek, kendisine güveniyoruz. Karşıyaka'nın ona ihtiyacı var. Doğukan'ı satmayı düşünmüyoruz" diye konuştu. Genç golcü konusunda açık kapı da bırakan Başkan Büyükkarcı, "Transfer kesinlikle olmaz demiyoruz. Gelecek teklife göre değişir" yorumu yaptı.

    1. 18.7.2018 13:14
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