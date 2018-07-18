Fenerbahçe'nin son transferi Doğukan İnci
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından yıldız oyuncuların transfer edileceğini düşünenler şimdilik hayal kırıklığına uğramış durumda.
- 18.7.2018 13:22
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Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 3
Yorum
Tamam Genç oyunculara yazık oluyor fenerbahçeye giden perişan oldu.
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Mandzukic’te yeni rakip var
Toplam 3
Yorum
Husnu Sonmacta manzukic bir gol atti ama mac izlenirse pek okadarda ahim sahim deyildi onun yaptigini negredoda yapar besiktas takim halindoynarsa
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Şiddete son!
Toplam 1
Yorum
dost ya senın verdigin zararı kim karsılayacak tüpçü
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