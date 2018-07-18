Fener'de gençlik aşısı! Sıradaki transfer Doğukan İnci
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'nin son transferi

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin son transferi <a href="/index/dogukan-inci?id=ac1e04f8-5116-44c0-a8c8-1e97bf5d0767" class="" rel="tag">Doğukan İnci</a>

    Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından yıldız oyuncuların transfer edileceğini düşünenler şimdilik hayal kırıklığına uğramış durumda.

    1. 18.7.2018 13:22
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