Bas Dost’tan kalma eğilimi – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’tan kalma eğilimi

    Bas Dost’tan kalma eğilimi
    Haftalarca 'ye geleceği konuşulan 'un 'da kalmaya ikna olduğu iddia edildi. Hollandalı forvetin, yapılacak başkanlık seçimini beklediği, sadece eski başkan De Carvalho'nun seçilmesi durumunda ayrılacağını bildirdiği belirtildi.
    1. 16.7.2018
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