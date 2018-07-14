Son aday Dabbur – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Son aday Dabbur

    Son aday Dabbur

    İsrailli forvetin menajeri, 'de Comolli ile buluştu. Görüşmede, Salzburg’lu forvetin yanı sıra ’in golcüsü Gavranovic’in adı da gündeme geldi

    'nin kamp yaptığı 'de, Damien Comolli'nin sürpriz bir konuğu vardı. Fransız sportif direktör, Lozan'da yaşayan menajer Milos Malenovic ile bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Sırp asıllı İsviçreli menajerin, daha önce 'a önerdiği 'u Fenerbahçe'ye de teklif ettiği ortaya çıktı. Malenovic'in, Salzburg'ta oynayan asıllı İsrailli golcü ile birlikte 'te top koşturan İsviçre pasaportlu Hırvat Mario Gavranovic hakkında da Comolli'ye bilgi aktarımı yaptığı belirlendi.

    166 GOLDE İMZASI VAR
    7 kez İsrail forması giyen Munas Dabbur, 'ta 80 maçta 35 gol attı, 15 de asist katkısı sundu. ve Grasshoppers formaları da giyen 26 yaşındaki Dabbur, toplamda (263 maç) 114 gol-52 asistlik bir gol grafiğine sahip.
    1. 14.7.2018
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