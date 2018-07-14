Son aday Dabbur
İsrailli forvetin menajeri, İsviçre'de Comolli ile buluştu. Görüşmede, Salzburg’lu forvetin yanı sıra Dinamo Zagrep’in golcüsü Gavranovic’in adı da gündeme geldi
166 GOLDE İMZASI VAR
7 kez İsrail Milli Takımı forması giyen Munas Dabbur, Red Bull Salzburg'ta 80 maçta 35 gol attı, 15 de asist katkısı sundu. Maccabi Tel Aviv ve Grasshoppers formaları da giyen 26 yaşındaki Dabbur, toplamda (263 maç) 114 gol-52 asistlik bir gol grafiğine sahip.
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
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