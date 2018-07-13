İşte Fenerbahçe'de Phillip Cocu devrimleri

Yeni sezonda mücadele eden ve topa sahip olan bir takım yaratmayı hedefleyen Hollandalı hoca, futbolcuları disipline sokmak için yoğun çaba harcıyor. Takıma felsefesini ezberletmeye çalışan başarılı teknik adam oyuncuları bir an olsun boş bırakmıyor. Phillip Cocu antrenmanlar sırasında ve sonrasında oyunculara geçtiğimiz yıllardan örnekler vererek değişim istiyor. Hollandalı çalıştırıcının takıldığı 2 önemli konu var. Birincisi çok az şu atılması, ikincisi ise karambole yapılan ortalar. Cocu futbolcularına orta yapmalarını yasakladı. "Sizden isteğim orta değil, kafanızı kaldırıp pas vermeniz" diyor.