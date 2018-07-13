İşte Fenerbahçe'de Phillip Cocu devrimleri
Yeni sezonda mücadele eden ve topa sahip olan bir takım yaratmayı hedefleyen Hollandalı hoca, futbolcuları disipline sokmak için yoğun çaba harcıyor. Takıma felsefesini ezberletmeye çalışan başarılı teknik adam oyuncuları bir an olsun boş bırakmıyor. Phillip Cocu antrenmanlar sırasında ve sonrasında oyunculara geçtiğimiz yıllardan örnekler vererek değişim istiyor. Hollandalı çalıştırıcının takıldığı 2 önemli konu var. Birincisi çok az şu atılması, ikincisi ise karambole yapılan ortalar. Cocu futbolcularına orta yapmalarını yasakladı. "Sizden isteğim orta değil, kafanızı kaldırıp pas vermeniz" diyor.
- 13.7.2018 12:20
- Güncelleme: 13.7.2018 12:21
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Nijmengen'li Ferdi Kadıoğlu İstanbul'da! Ferdi Kadıoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
- Fenerbahçe - Lozan maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- Doğan Hakyemez, son yolculuğuna uğurlandı
- Galatasaray - Wil 1900: 1-0 | Maç sonucu
- Everton sosyal medya hesabından Cenk Tosun klibi paylaştı
- Everton sosyal medya hesabından Cenk Tosun klibi paylaştı
- Galatasaray'dan Onyekuru paylaşımı!
- 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi (ÖZET İZLE)
- Şenol Güneş: "Hadsizlik yapmam ama bana hadsizlik yapana..."
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Berke Özer yorumu
-
Galatasaray yni oyuncusu Onyekuru'nun maliyetini açıkladı
Toplam 1
Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
-
Fenerbahçe'den yanıt alamayan Nani, ülkesine döndü
Toplam 1
Yorum
Hee Yanıt alamadı! Adam burdan kaçtı neden dönsün tekrar. Salla
-
Galatasaray Everton'dan Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
İşte Fenerbahçe'de Phillip Cocu devrimleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.