Fenerbahçe -İstanbulspor maçı 19’da – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    - maçı 19’da

    Fenerbahçe -İstanbulspor maçı 19’da

     ile cumartesi günü oynanacak özel maçın saati belli oldu.

    ile cumartesi günü oynanacak özel maçın saati belli oldu. Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hem başkan ve yeni yönetimin hem de teknik direktör Cocu'nun ilk sınavı olacak karşılaşmada yeni görücüye çıkacak.

    1. 5.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe -İstanbulspor maçı 19’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN