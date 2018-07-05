Fenerbahçe -İstanbulspor maçı 19’da

İstanbulspor ile cumartesi günü oynanacak özel maçın saati belli oldu. Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hem başkan Ali Koç ve yeni yönetimin hem de teknik direktör Cocu'nun ilk sınavı olacak karşılaşmada yeni Fenerbahçe görücüye çıkacak.