Fenerbahçe -İstanbulspor maçı 19’da
İstanbulspor ile cumartesi günü oynanacak özel maçın saati belli oldu.
İstanbulspor ile cumartesi günü oynanacak özel maçın saati belli oldu. Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hem başkan Ali Koç ve yeni yönetimin hem de teknik direktör Cocu'nun ilk sınavı olacak karşılaşmada yeni Fenerbahçe görücüye çıkacak.
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
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