Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları! Mehmet Topal... – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'de hazırlıkları! ...

    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları! Mehmet Topal...

    Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde 'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, istasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları belirtildi.

    Sarı-lacivertli ekipte 'ın, takımdan ayrı olarak saha çalışmalarına başladığı duyuruldu. Tecrübeli oyuncu, haziran ayı başında kasığından ameliyat edilmişti.

    Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 3.7.2018 19:31
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