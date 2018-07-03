Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları! Mehmet Topal...
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, istasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları belirtildi.
Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Topal'ın, takımdan ayrı olarak saha çalışmalarına başladığı duyuruldu. Tecrübeli oyuncu, haziran ayı başında kasığından ameliyat edilmişti.
Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
- 3.7.2018 19:31
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Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları! Mehmet Topal... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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