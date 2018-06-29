Volkan Demirel MLS yolcusu!
Fenerbahçe’de kaptan Volkan Demirel’in antrenmanda yer almaması soruları da beraberinde getirdi. Sözleşmesi biten ve sarı-lacivertli kulüple henüz resmi imzaları atmayan tecrübeli kaleci konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Tecrübeli file bekçisi, gelecek pazartesi gününe kadar Fenerbahçe ile görüşmeleri tamamlamayı planlıyor. Yeni sözleşme konusunda uzlaşma ortamı arayan 37 yaşındaki kaleci, ufak pürüzler dışında herhangi bir sorun yaşamıyor.
Milliyet'in haberine göre; ABD'den bazı MLS kulüplerinin Volkan Demirel ile irtibata geçtiği ve transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Volkan'ın bu kulüplerle ön görüşme yaptığı ancak önceliğin Fenerbahçe olduğu dile getirildi. 2002 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen Volkan'ın sözleşme yenileyerek Fenerbahçe'de kalmak istediği kaydedildi.
Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ve yönetimi ziyaret eden Volkan Demirel'in tüm hazırlıklarını Fenerbahçe'de kalmak için yaptığı ifade edildi.
- 29.6.2018 04:07
- Güncelleme: 29.6.2018 11:01
- Fenerbahçe antremanından görüntüler
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Bas Dost bonservis sorununu halledip Fenerbahçe'ye imza atacak
Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
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