Volkan Demirel MLS yolcusu! – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    yolcusu!

    <a href="/index/volkan-demirel?id=a78e0396-58c9-4b76-af06-42f9e9b719e7" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a> <a href="/index/mls?id=48653037-1e01-4bd8-ba7b-d1f5fab3719b" class="" rel="tag">MLS</a> yolcusu!

    ’de kaptan ’in antrenmanda yer almaması soruları da beraberinde getirdi. Sözleşmesi biten ve sarı-lacivertli kulüple henüz resmi imzaları atmayan tecrübeli kaleci konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    Tecrübeli file bekçisi, gelecek pazartesi gününe kadar ile görüşmeleri tamamlamayı planlıyor. Yeni sözleşme konusunda uzlaşma ortamı arayan 37 yaşındaki kaleci, ufak pürüzler dışında herhangi bir sorun yaşamıyor.

    Milliyet'in haberine göre; ABD'den bazı kulüplerinin ile irtibata geçtiği ve transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Volkan'ın bu kulüplerle ön görüşme yaptığı ancak önceliğin olduğu dile getirildi. 2002 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen Volkan'ın sözleşme yenileyerek Fenerbahçe'de kalmak istediği kaydedildi.

    Geçtiğimiz günlerde Başkan ve yönetimi ziyaret eden 'in tüm hazırlıklarını Fenerbahçe'de kalmak için yaptığı ifade edildi.

    1. 29.6.2018 04:07
    2. Güncelleme: 29.6.2018 11:01
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