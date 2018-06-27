Bernard Ada yolunda – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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HEPSİ
    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Ada yolunda

    <a href="/index/bernard?id=9e8bbb86-57b9-4a23-8d07-e374a290c5ba" class="" rel="tag">Bernard</a> Ada yolunda
    Eski başkan 'ın bir dönem transfer etmek için şartları zorladığı Brezilyalı , 'ye gidiyor. Son olarak 'te forma giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun West Ham ile anlaştığı ve imza aşamasında olduğu bildirildi. 1.64'lük futbolcunun piyasa değeri 16 milyon euro.
    1. 27.6.2018
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