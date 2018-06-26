Rıza Çalımbay'dan Aatıf'a kanca
Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'de forma giyen eski öğrencisi Aatıf'ı istediğini resmen açıkladı
Atiker Konyaspor'a imza atan Rıza Çalımbay, transferde düğmeye bastı ve listenin başına eski öğrencisini yazdı. Fenerbahçe'den Aatif'ı takımında görmek istediğini ifade eden Rıza Çalımbay, "Aatif'ı Türkiye'ye ben getirdim, çok severim, takımımda görmek istiyorum" dedi.
Geride kalan sezonu Trabzonspor'da tamamladıktan sonra ayrılan ve Konyaspor'a imza atan Rıza Çalımbay, sezona damga vuracak bir kadro kurmanın hazırlığını yapıyor.
Tecrübeli hocanın istediği ilk isim Sivasspor'da yıldızını parlattığı, şu an Fenerbahçe forması giyen Aatif... Transfer iddialarını doğrulayan başarılı hoca, Lig Radyo'ya konuştu.
'Zirveye oynayacağız'
Çalımbay, "Aatif'ı Türkiye'ye ben getirdim. Onu çok severim, karakterli ve kaliteli bir oyuncu. Konyaspor'a gelmesini istiyorum, çok katkı sağlar" ifadelerini kullandı.
- 26.6.2018 11:10
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
Rıza Çalımbay'dan Aatıf'a kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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