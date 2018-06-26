Rıza Çalımbay'dan Aatıf'a kanca

Atiker Konyaspor'a imza atan Rıza Çalımbay, transferde düğmeye bastı ve listenin başına eski öğrencisini yazdı. Fenerbahçe'den Aatif'ı takımında görmek istediğini ifade eden Rıza Çalımbay, "Aatif'ı Türkiye'ye ben getirdim, çok severim, takımımda görmek istiyorum" dedi.

Geride kalan sezonu Trabzonspor'da tamamladıktan sonra ayrılan ve Konyaspor'a imza atan Rıza Çalımbay, sezona damga vuracak bir kadro kurmanın hazırlığını yapıyor.



Tecrübeli hocanın istediği ilk isim Sivasspor'da yıldızını parlattığı, şu an Fenerbahçe forması giyen Aatif... Transfer iddialarını doğrulayan başarılı hoca, Lig Radyo'ya konuştu.



'Zirveye oynayacağız'

Çalımbay, "Aatif'ı Türkiye'ye ben getirdim. Onu çok severim, karakterli ve kaliteli bir oyuncu. Konyaspor'a gelmesini istiyorum, çok katkı sağlar" ifadelerini kullandı.