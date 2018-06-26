Phillip Cocu ayrılınca teknik direktörlüğe Mark van Bommel'i getiren PSV yönetimi, Bommel'den boşalan U19 takımının antrenörlüğüne ise Ruud van Nistelrooy'u atadı. Van Nistelrooy yeni görevi hakkında yaptığı açıklamada, "Bu işe başlamak için ideal bir zaman. Takımdaki yetenekli oyuncularla çalışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.