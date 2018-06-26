PSV’den Nistelrooy’a görev
Phillip Cocu ayrılınca teknik direktörlüğe Mark van Bommel'i getiren PSV yönetimi, Bommel'den boşalan U19 takımının antrenörlüğüne ise Ruud van Nistelrooy'u atadı.
Phillip Cocu ayrılınca teknik direktörlüğe Mark van Bommel'i getiren PSV yönetimi, Bommel'den boşalan U19 takımının antrenörlüğüne ise Ruud van Nistelrooy'u atadı. Van Nistelrooy yeni görevi hakkında yaptığı açıklamada, "Bu işe başlamak için ideal bir zaman. Takımdaki yetenekli oyuncularla çalışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
Yorum
komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
PSV’den Nistelrooy’a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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