PSV’den Nistelrooy’a görev – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    ’den Nistelrooy’a görev

    <a href="/index/psv?id=538e5b69-e424-4a61-b160-2fa7eb18c3c7" class="" rel="tag">PSV</a>’den Nistelrooy’a görev

    ayrılınca teknik direktörlüğe Mark 'i getiren yönetimi, 'den boşalan U19 takımının antrenörlüğüne ise Ruud Nistelrooy'u atadı.

    ayrılınca teknik direktörlüğe Mark 'i getiren yönetimi, 'den boşalan U19 takımının antrenörlüğüne ise Ruud Nistelrooy'u atadı. Van Nistelrooy yeni görevi hakkında yaptığı açıklamada, "Bu işe başlamak için ideal bir zaman. Takımdaki yetenekli oyuncularla çalışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 26.6.2018
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