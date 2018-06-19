Boris’e İtalyan kancası – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’e İtalyan kancası

    Boris’e İtalyan kancası
    Eski F.Bahçeli Rapaic'in alt yapıda oynayan oğlu olan için 'dan Torino ve Parma devrede. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcuyu bu iki kulüp istiyor. F.Bahçe'de Comolli'nin sportif direktörlüğe getirilmesinin ardından altyapıya önem vermesi beklenen sarı-lacivertlilerde, Boris'in de gelecek sezon A Takım kadrosunda yer alması bekleniyor. İtalyan kiralama teklifi yapacağı ve 'nin oyuncunun gelişimi için bunu kabul edebileceği yazıldı.
    1. 19.6.2018
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