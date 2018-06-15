Fenerbahçe'ye Fransız teknik adam! Claude Puel... – Fotomaç – 15 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'ye Fransız teknik adam! ...

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye Fransız teknik adam! <a href="/index/claude-puel?id=d73fa947-b9dd-4bd0-8c0e-7884a3604a85" class="" rel="tag">Claude Puel</a>...

    'nin teknik direktör adayları arasına sürpriz bir isim daha girdi.

    BipSpor haberine göre 'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, takımında görev yapan Fransız ile görüşüyor. Puel'in İngiliz ekibi 'den ayrılması bekleniyor.

    1961 doğumlu deneyimli teknik adam daha önce , Southampton, Nice, , Lille ve Monaco'da çalıştı. Leicester City bu sezon 'i 9.sırada tamamlamıştı.

    1. 14.6.2018 20:16
    2. Güncelleme: 15.6.2018 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ye Fransız teknik adam! ... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN