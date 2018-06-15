Fenerbahçe'ye Fransız teknik adam! Claude Puel...
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasına sürpriz bir isim daha girdi.
BipSpor haberine göre Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, Leicester City takımında görev yapan Fransız Claude Puel ile görüşüyor. Puel'in İngiliz ekibi Leicester City'den ayrılması bekleniyor.
1961 doğumlu deneyimli teknik adam daha önce Leicester City, Southampton, Nice, Lyon, Lille ve Monaco'da çalıştı. Leicester City bu sezon Premier Lig'i 9.sırada tamamlamıştı.
- 14.6.2018 20:16
- Güncelleme: 15.6.2018 01:49
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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