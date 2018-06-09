Teknik direktörlük koltuğuna bir isim arayan Fenerbahçe için adı geçen adaylardan biri de İskoç hoca David Moyes oldu.



Moyes'un menajerlik yapan kardeşi Kenneth Moyes, çıkan haberlerin dedikodu olduğunu belirterek, "Henüz bir görüşme olmadı. David, Türk futbolunu uzun zamandır takip ediyor. Oradaki sert futbol ve güçlü mantaliteyi biliyor. Türkiye'de her zaman çalışmaya sıcak bakmıştır. Fenerbahçe'de başkanın değiştiğini ve yine çok güçlü bir figürün başa geçtiğini biliyoruz. Yakından takip ediyoruz. Fenerbahçe'yi çalıştırmak David'e onur verir" dedi.



Fenerbahçeli taraftarların hücum futbolu istediğini, geçen sezonki ikinciliğin başarısızlık olarak kabul edildiğini belirttiğimiz Kenneth Moyes, "David de hücum futbolu oynatmayı tercih eden bir teknik adam" diye konuştu.