"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar" – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    " 'de çalışmaktan gurur duyar"

    "<a href="/index/david-moyes?id=de4c92d1-b3d2-406a-ae63-a215770b0479" class="" rel="tag">David Moyes</a> <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de çalışmaktan gurur duyar"

    Moyes’un kardeşi, hoca için “David F.Bahçe’de çalışmaktan gurur duyar” dedi

    Teknik direktörlük koltuğuna bir isim arayan için adı geçen adaylardan biri de hoca oldu.

    Moyes'un menajerlik yapan kardeşi , çıkan haberlerin dedikodu olduğunu belirterek, "Henüz bir görüşme olmadı. David, Türk futbolunu uzun zamandır takip ediyor. Oradaki sert ve güçlü mantaliteyi biliyor. 'de her zaman çalışmaya sıcak bakmıştır. 'de başkanın değiştiğini ve yine çok güçlü bir figürün başa geçtiğini biliyoruz. Yakından takip ediyoruz. 'yi çalıştırmak David'e onur verir" dedi.

    Fenerbahçeli taraftarların hücum futbolu istediğini, geçen sezonki ikinciliğin başarısızlık olarak kabul edildiğini belirttiğimiz , "David de hücum futbolu oynatmayı tercih eden bir teknik adam" diye konuştu.

    1. 9.6.2018
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