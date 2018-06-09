"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Moyes’un kardeşi, İskoç hoca için “David F.Bahçe’de çalışmaktan gurur duyar” dedi
Teknik direktörlük koltuğuna bir isim arayan Fenerbahçe için adı geçen adaylardan biri de İskoç hoca David Moyes oldu.
Moyes'un menajerlik yapan kardeşi Kenneth Moyes, çıkan haberlerin dedikodu olduğunu belirterek, "Henüz bir görüşme olmadı. David, Türk futbolunu uzun zamandır takip ediyor. Oradaki sert futbol ve güçlü mantaliteyi biliyor. Türkiye'de her zaman çalışmaya sıcak bakmıştır. Fenerbahçe'de başkanın değiştiğini ve yine çok güçlü bir figürün başa geçtiğini biliyoruz. Yakından takip ediyoruz. Fenerbahçe'yi çalıştırmak David'e onur verir" dedi.
Fenerbahçeli taraftarların hücum futbolu istediğini, geçen sezonki ikinciliğin başarısızlık olarak kabul edildiğini belirttiğimiz Kenneth Moyes, "David de hücum futbolu oynatmayı tercih eden bir teknik adam" diye konuştu.
- 9.6.2018
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
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